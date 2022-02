Afrika ist bisweilen nicht als Radsport-Kontinent bekannt. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Der Weltverband UCI hat deswegen unter anderem die Rad-Weltmeisterschaft 2025 nach Ruanda vergeben.

Dass das ostafrikanische Land Radrennen ausrichten kann, zeigt es mit der "Tour du Rwanda", die aktuell zum 14. Mal stattfindet. Bis zum 27. Februar sind Fahrer und Teams aus aller Welt auf der 1.000 Kilometer langen Strecke - verteilt auf ein Zeitfahren und sieben Etappen - rund um die Hauptstadt Kigali unterwegs.

Mit dabei ist auch ein Nachwuchs-Team aus Nordrhein-Westfalen: das "Saris Rouvy Sauerland Team" mit Sitz in Eslohe ist mit fünf Fahrern am Start, drei Sauerländern und zwei Belgiern. Nach drei Etappen belegt das Team in der Mannschaftswertung den sechsten Platz. Teammanager Jörg Scherf zeigte sich gegenüber dem WDR am Dienstag mit den bisherigen Leistungen "super zufrieden" : "Wir haben im Zeitfahren am ersten Tag zwar etwas gepatzt, das Ganze aber am Montag und Dienstag wieder korrigiert."

Achtungserfolge als Ziel

Die Sauerländer waren mit moderaten Erwartungen nach Ruanda gereist. "Die Rundfahrt mit allen beenden und Achtungserfolge einfahren" , fasste Scherf die Zielsetzung zusammen. "Generell befinden wir uns im Saisonaufbau und wollen nicht überdrehen."

Einen Achtungserfolg hat das Team auf der zweiten Etappe bereits gefeiert. Der Belgier Abram Stockmann war gemeinsam mit einem Briten Leo Hayter mehr als 100 Kilometer an der Spitze und wurde erst 600 Meter vor dem Ziel vom Hauptfeld eingefangen. Auf der dritten Etappe war es dann Stockmanns Zwillingsbruder Michiel, der das Feld lange anführte und am Ende Achter wurde.

Fahrer an den Profi-Sport heranführen

Das Sauerland-Team ist ein sogenanntes Kontinental-Team. Also kein Profi-Team, sondern ein Team der dritten Kategorie hinter den World Tour und Pro Teams. Die Verantwortlichen haben sich bei der Gründung 2015 auf die Fahne geschrieben, junge Fahrer zu entwickeln und so nah wie möglich an den Profi-Sport heranzuführen. Das Beispiel Florian Storck hat gezeigt, dass das funktionieren kann. Er steht mittlerweile beim DSM-Team im Kader für die Tour de France. "Danach hatten wir immer wieder einzelne Sportler, die an einem World-Tour-Vertrag gekratzt haben, aber leider keinen bekommen haben" , sagte Scherf.

Mit Jon Knolle (21) hat das Sauerland-Team derzeit wieder einen vielversprechenden Fahrer im Kader. "Er war im vergangenen Herbst schon bei zwei World-Tour-Teams auf dem Schirm. Es fehlte eigentlich nur ein internationaler Sieg" , sagte Scherf. Auch der 18-jährige Max Briese sei laut Scherf "ein interessanter Fang" . Er wolle sich vom Bahnradfahrer zum Straßenfahrer wandeln und werde nun vom ehemalige Profi André Greipel trainiert. "Er hat jetzt zwei Jahre Zeit, sich zu zeigen. Geduldige Nachwuchsarbeit soll belohnt werden" , sagte Scherf.

Immer auf der Suche nach längeren Rundfahrten

Um die Entwicklung seiner Fahrer voranzutreiben reist das Sauerland-Team auch zu Radrennen nach Ruanda. "Die 'Tour du Rwanda' ist das größte Etappenrennen in Afrika und wir sind immer auf der Suche nach längeren Rundfahrten. Acht Tage Radrennen am Stück hilft, die Renner zu entwickeln" , sagte Scherf. "Das haben wir in den vergangenen Jahren schon mit längeren Landesrundfahrten in Japan, Aserbaidschan oder bei der Türkei-Rundfahrt gemerkt. Solche Rennen sind für uns Gold wert in der Vorbereitung auf unsere diesjährigen Höhepunkte, der Deutschen Meisterschaft der Profis im Sauerland oder die Deutschlandrundfahrt. Wir sind zwar ein Nachwuchsteam, unser Rennprogramm wird aber immer hochklassiger."

Auch für die persönliche Entwicklung seien Touren wie in Ruanda wertvoll, sagte Scherf. "Neben dem Rennen sieht man hier natürlich viel Neues. Kigali ist eine moderne, schöne Stadt. Auf dem Land sieht man aber schon einen Unterschied zu Europa. Probleme, die wir in Deutschland haben, sind dann plötzlich ganz klein."

Team Sauerland will World-Tour-Team werden

Das Sauerland-Team möchte aber nicht nur seine Fahrer entwickeln, sondern auch selbst aufsteigen. "Mittelfristig möchten wir ein Pro Team werden, also in die zweite internationale Kategorie rutschen. Langfristig möchten wir zum World-Tour-Team werden ", sagte Scherf. Dazu müssten aber weitere Partner und Sponsoren gefunden werden, auch über das Sauerland hinaus. "Es ist kein einfacher Weg, aber wir ziehen durch", so Scherf.

Dabei helfen sollen vor allem die Auftritte bei internationalen Radrennen – so wie die Achtungserfolge bei der "Tour du Rwanda". Und vielleicht kommt dann der ein oder andere Fahrer zur Weltmeisterschaft 2025 zurück nach Ruanda.