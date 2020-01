2015 entstand unter seiner Ägide mit dem Team Sauerland ein neues Profiteam, das einem Dutzend talentierter Nachwuchs-Profis aus der Region eine sportliche Heimat gab. 2017 folgte die Sauerland-Rundfahrt - ein ambitioniertes Straßenrennen.

"Sind im Sauerland auf großes Interesse gestoßen"

Die viel beschriebene Krise und fehlende Akzeptanz des Profi-Radsports nach dessen Doping-Skandalen hat Scherf natürlich im Blick. In seiner Heimat hat er sie zuletzt aber nicht so dramatisch wahrgenommen, als dass sie seine Pläne grundsätzlich sinnlos machen. "Wir sind mit all unseren Aktionen im Sauerland auf großes Interesse gestoßen. Wir hatten beispielsweise bei unserer Rundfahrt von Anfang an keinerlei Probleme, genügend Helfer zu finden, die unsere Strecke absichern. Und das Zuschauerinteresse war von Beginn an sehr groß. Daher sind wir auch zuversichtlich, genügend Sponsoren für die Veranstaltung aufzutreiben ", so Scherf.

Jörg Scherf

Ganz besonders freut er sich jetzt schon auf die sportlichen Highlights für die Zuschauer. "Es wird toll werden, den Sauerländern dann mal zu zeigen, was so ein großes Radsport-Event allein von Seiten der Teams für ein riesiger Aufwand ist. Allein der Tross der Begleitfahrzeuge im Anschluss an das illustre Fahrerfeld wird für die Zuschauer schon ein Erlebnis" , glaubt er.

Schiebende Profis an der Hirschberger Wand

Doch auch den startenden Fahrern verspricht Scherf schon jetzt eine besondere Erfahrung. Denn weil die Meisterschaftsstrecke in weiten Teilen mit der Route der Sauerland-Rundfahrt übereinstimmt, muss natürlich die gefürchtete "Hirschberger Wand" überwunden werden. Ein rund 300 Meter langer Anstieg, der mit bis zu 34 Prozent Steigung eine ganz besondere Herausforderung wird. "Ich freue mich schon, wenn wir an der Hirschberger Wand mal wieder den ein oder anderen Radprofi sehen werden, der sein Sportgerät schieben muss" , so Scherf.

Froh sind die Sauerländer Radsportler, dass der tourismuserfahrene Ort Winterberg, der aufgrund seiner Wintersportgeschichte sehr gut mit Großveranstaltungen umzugehen weiß, mit im Bott sitzt. "Die Winterberger wissen, wie man Weltcups und Weltmeisterschaften ausrichtet. Das Know-how wird hier gelebt, wir können davon lernen und lernen auch."

Fernziel Radsport-WM

Mit den Deutschen Meisterschaften soll das Engagement dann auch noch keineswegs abgeschlossen sein. Fernziel von Scherf und Co. sind die Weltmeisterschaften. "In den nächsten Jahren soll die Europameisterschaft und eine Etappe der Deutschland Tour folgen. Um 2027, so unsere Vision, soll die WM der Höhepunkt eines Zehn-Jahres-Plans sein" , so Scherf.

Stand: 20.01.2020, 11:04