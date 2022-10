Das Ziel ist klar: Bahnrad-Fahrerin Kröger, Team-Olympiasiegerin und Einzel-Europameisterin, strebt nach WM-Gold. Nach dem Abriss der Siegesserie des personell stark veränderten deutschen Vierer-Teams bei der Weltmeisterschaft in Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris, Frankreich) dürfte die Motivation nun in der Einer-Verfolgung (Samstag, 15.10.2022, ab 17.30 Uhr) umso größer sein für die 29-Jährige.

Zimmerpartnerin Brauße als Konkurrenz für Kröger?

Kröger, die im August bei der EM bereits in der Einer-Verfolgung Gold und ihren ersten großen Einzeltitel holte, könnte dabei im Finale auf ihre Zimmerpartnerin Franziska Brauße (Metzingen) treffen. "Meine stärkste Konkurrentin ist wohl Franzi" , sagte Kröger im Vorfeld.

Video starten, abbrechen mit Escape Radsportlerin Mieke Kröger fährt bei der Bahn-WM um Medaillen Lokalzeit aus Köln. . 04:22 Min. . Verfügbar bis 20.10.2022. WDR. Von Florian Kurz.

Mit dem Rennen am Samstag geht auch ein Mammutprogramm von Kröger zu Ende – nach ihren Starts bei der EM im August in München, bei der Straßen-WM im September in Australien und nun beim nächsten Höhepunkt in Paris.

Und trotzdem hat Kröger auch danach nicht genug: "Ich habe mir vorgenommen, mit dem Rad zurück nach Köln zu fahren. Irgendetwas ist im Tank noch drin. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Vielleicht steige ich auch in den Zug ein."

Kröger und Brauße organisieren Zeitfahrlenker für Nigerianerinnen

Vorher steht aber wohl noch ein weiterer Termin an für Kröger und Brauße: Eine Einheit mit dem Frauenteam aus Nigeria am Sonntag. Weil die Afrikanerinnen mit Straßenlenkern auf ihren Bahnrädern fuhren, organisierten Kröger und Brauße professionelle Zeitfahrlenker für das nigerianische Frauenteam.