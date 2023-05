Michel Heßmann - Debüt beim Giro mit großem Ziel

Primoz Roglic wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. Dass der Top-Favorit des 106. Giro d'Italia die hektische dritte Etappe nach Melfi unbeschadet und ohne Zeitverlust überstanden hatte, lag nicht zuletzt an Michel Heßmann. Unaufgeregt und abgeklärt geleitete der junge Deutsche den dreimaligen Vuelta-Champion ins Ziel. Trotz eines Sturzes auf der vierten Etappe am Dienstag (09.05.2023) braucht er keine Anlaufzeit bei seiner ersten großen Landesrundfahrt.

Ziel ist Gesamtsieg für Kapitän Roglic

Heßmann ist zuvor ein verheißungsvoller Start geglückt. "Es ist eine Riesenauszeichnung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier von Anfang an nominiert zu sein. Ich bin ganz zufrieden, wie das alles hier gerade läuft", sagte er dem SID. Mit 22 Jahren hat es Heßmann in den Giro-Kader des derzeit wohl besten Profi-Radrennstalls Jumbo-Visma geschafft. Die Aufgabe könnte größer nicht sein: Auf den 21 Etappen bis zum Ziel der Italien-Rundfahrt in Rom ist alles einer Mission untergeordnet: "Primoz in Pink bringen."