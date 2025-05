Radprofi Florian Stork: "Ich bin dankbar, sowas erleben zu dürfen"

WDR: Der erste Profisieg im Januar auf Mallorca – trotz krankheitsbedingt verspätetem Trainingseinstiegs im Dezember – und gestern ein zweiter Platz beim Giro – wie fühlt sich ihr bis dato größter Erfolg an einem Ruhetag an?

Florian Stork: Dieses Ergebnis kam auf jeden Fall zu einem guten Zeitpunkt, direkt vor dem Ruhetag, dass man auch einen ganzen Tag hat, um alles so ein bisschen zu realisieren und genießen. Es wäre ein bisschen schwieriger, wenn heute die nächste Etappe wäre. Ich genieße es auf jeden Fall.

WDR: Erst hat Sie Corona beim Einstieg in den Profisport 2019 ausgebremst, dann kam 2021 die zertrümmerte Kniescheibe, die Sie inklusive der Komplikationen 2022 zwei Jahre in der Entwicklung zurückgeworfen hat. Die Saison wirkt bis dato wie eine Art "Befreiungsschlag" – sehen Sie das ähnlich?

Stork: Ja, das ist richtig. Wobei man dazu sagen muss, dass die Corona-Pandemie nicht wirklich ein ausbremsender Faktor war, da man in 2020, wo keine oder weniger Rennen waren, die Zeit gut nutzen konnte, um an Schwächen zu arbeiten und viel zu trainieren. Dementsprechend habe ich das gar nicht so extrem wahrgenommen.

Die Jahre 2021 und 2022 haben mich dagegen immens in der Entwicklung zurückgeworfen, da ich in den beiden Jahren mit der Verletzung nie einen Zeitraum hatte, in dem ich konstant trainieren konnte. Dadurch ist es wahrscheinlich auch gerade so, dass ich in meinem jetzigen Alter, mit 28, auch noch Entwicklungsschritte mache, die man vielleicht bei Fahrern im gleichen Alter nicht mehr so sieht. Einfach weil diese super wichtige Phase zwischen meinem 23. und 25. Geburtstag, wo man eigentlich das erste Mal so richtig die Leistungsexplosion hat, ausgeblieben ist. Dementsprechend war noch einiges an Potenzial da.

Der Sieg in Mallorca hat sich schon ein bisschen wie ein Befreiungsschlag angefühlt. Aber so, wie die Saison läuft, bin ich da, wo ich schon immer sein wollte, auf einem konstant hohen Niveau. Richtig Einfluss auf die Rennen nehmen zu können war das, was ich in der Vergangenheit vermisst habe.

WDR: Sie sind einer der wichtigsten Helfer von Michael Storer im Tudor-Team. Was rechnen Sie sich als Team, aber auch persönlich, in dieser Saison noch aus – beim Giro und auch darüber hinaus?

Stork: Bei diesem Giro ist auf jeden Fall das Ziel, dass Michael Storer das Rennen unter den ersten Zehn beendet. Das Level ist hier schon extrem hoch und da wären wir schon sehr zufrieden mit einer Top-Ten-Platzierung für ihn. Da wird es auch sicher zu meinen Aufgaben zählen, so lange wie möglich bei ihm zu bleiben.

Für mich wäre es persönlich schon ein Erfolg, ihn da zu unterstützen, wenn er die Top Ten erreicht. Man muss schauen, ob sich die Konstellation ergibt, wieder in eine Ausreißergruppe zu gehen. Aber bis jetzt habe ich schon ein sehr positives Fazit aus diesem Giro genommen, mit den ersten Wochen als Support für Michael und gestern mit dem eigenen Ergebnis.

WDR: Sie haben in einem Podcast kürzlich gesagt, dass Sie Ihre Karriere nach dem "richtig großen Rückschlag" mit der langwierigen Knieverletzung und dem schweren Weg zurück in die Weltspitze "neu denken mussten" und zwischendurch auch den Spaß am Radsport verloren hatten. Ist dieser Spaß mit den jüngsten Erfolgen nun endgültig zurück?

Stork: Ja, das ist richtig. Das habe ich schon damals als einen sehr großen Rückschlag empfunden und habe mich lange Zeit davon beraubt gefühlt, einen normalen Karriereweg zu haben. Aber dieses Neudenken ist auch ein Abhaken davon. Es gibt auch keine Garantie, dass ich ohne diese schwere Zeit auf dieses Level gekommen wäre. Dementsprechend muss man nicht so viel über die "What ifs" nachdenken.

Ich bin dankbar, sowas wie gestern erleben zu dürfen. Es waren super viele Zuschauer am Straßenrand und dann lange in der Fluchtgruppe zu sein, dieses spannende Finale zu haben und zum ersten Mal das Podium bei einer Grand-Tour-Etappe einzufahren, ist dann wieder ein weiteres Highlight, dass ich bewusst wahrnehme und mir ziemlich viel Spaß bringt.

Es war gestern das klassische Rennen. Man hat die herannahende Favoritengruppe und man ist selber richtig dabei, hat Einfluss auf das Rennen. Das war wirklich etwas, das ich eine zeitlang vermisst habe, als das Level nicht da war, ich mit den Verletzungen nicht konstant trainieren konnte und oftmals die Rennen weiter hinten beendet habe. So kommt der Spaß zurück. Gerade bei diesem Giro hatte ich in der ersten Runde echt viel Spaß. Mit dem Team und dem Staff ist eine echt gute Atmosphäre.