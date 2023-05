Rund um Köln: Nils Politt und die Mission Titelverteidigung

"Es war immer ein Traum ", sagte Radprofi Nils Politt vor gut einem Jahr nach seinem Überraschungserfolg beim Radrennen "Rund um Köln".

Politt im Trikot des deutschen Meisters

Der Kölner hatte sich in einem Rennen, in dem ein Sieg der Topsprinter erwartet wurde, am Ende als Ausreißer durchgesetzt. Mit der Nummer eins auf dem Rücken und im Trikot des deutschen Meisters geht Politt auch in diesem Jahr an den Start.

Trotz des Erfolgs im Vorjahr geht der gebürtige Kölner nicht weniger motiviert in die 105. Auflage der Rundfahrt. "Ein Rennen würde ich schon noch gerne im Meisterschafts-Trikot gewinnen" , sagte der 29-Jährige im Gespräch mit dem "Kölner Stadtanzeiger": "Rund um Köln wäre dafür natürlich die Krönung."

Erstmals alle 4.500 Startplätze ausgebucht

Los geht es für das Teilnehmerfeld am Sonntag um 10.40 Uhr am Kölner Rheinauhafen. Der ehemalige Radprofi und sportliche Leiter der Veranstaltung Andre Greipel nannte auf der Pressekonferenz neben Politt auch Jordi Meeus, Mike Teunissen und Dylan Groenewegen als potentielle Kandidaten auf den Sieg.

Bereits wenige Tage vor dem Rennen können Greipel und Co. einen Rekord verzeichnen. Erstmals in der Geschichte des Rennens sind alle 4.500 Startplätze ausgebucht. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass sich so viele Sportler:innen anmelden werden. Logistisch sind wir mit dem aktuellen Set-up und der Location am Rheinauhafen tatsächlich am Limit angekommen ", sagt Veranstalter Markus Frisch.

Livestream auf wdr.de

Das Rennen wird von 11:00 bis 16:00 Uhr live auf wdr.de und sportschau.de im Live-Stream übertragen.

Quelle: red