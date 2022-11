Hannah Neise - Skeleton-Hoffnung für die Zukunft

Jugendweltmeisterin und starkes Weltcup-Debüt

Ausnahmetalent deshalb, weil ihre nun vorerst auf dem Höhepunkt befindliche Erfolgsgeschichte viel früher begann. Eher zufällig begann sie mit Skeleton: Sie hätte "keine Lust auf eine Englisch-Stunde gehabt" und ist zur Sichtung gegangen. Mit gerade einmal 14 Jahren belegte die Athletin des BSC Winterberg bei ihrer ersten DM einen respektablen 14. Platz. Mit 15 kam dann das erste große Event: Olympische Jugendspiele. Hinter der Britin Asleigh Fay Pittaway gewann sie Silber.

Hannah Neise bei der Junioren-WM 2019

Bereits dort deutete sich an, was nun Wirklichkeit ist: Eine deutsche Hoffnung für viele Jahre im Skeleton-Weltcup. In den unterklassigen Ligen, Europacup und Intercontinentalcup, überzeugte sie in den Folgejahren mit guten Ergebnissen. Bis 2019 stand jedoch das Abitur am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Winterberg im Vordergrund. Denn Skeleton ist Randsportart, viel zu verdienen gibt es eher nicht. Umso wichtiger war der Schulabschluss.

Neise könnte auf Jahre erfolgreich werden

Seit 2019 ging es dann rasant bergauf: 2020 Bronze bei der Jugend-WM auf der Heimbahn in Winterberg, 2021 folgte beim gleichen Event die Goldmedaille. Seit Januar 2021 startet sie im Weltcup der Frauen - und wusste direkt zu überzeugen, als sie beim Debüt in St. Moritz auf den schon angesprochenen Platz vier raste.

Danach schien die Karriere jedoch etwas zu stagnieren. Bis zum Februar 2022 schaffte sie es in zwei Weltcup-Saisons nie auf das Podest, kam sogar hin und wieder nicht einmal unter die Top Ten. Das große Talent blieb vorerst hinter den Erwartungen zurück und zweifelte immer wieder an sich selbst. Bis sie in Peking plötzlich ganz oben stand. Nun folgte in Whistler endlich der ersehnte Weltcup-Erfolg - vielleicht nur der Erste von vielen.