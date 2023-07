Para-WM: Nach chaotischem 100m Finale – Floors will Gold über 400m

Ein Team um den Leverkusener Para-Stützpunktleiter Jörg Frischmann habe daraufhin versucht über Stunden in Paris weitere Blöcke aufzutreiben – ohne Erfolg. "Jetzt lassen wir einen Block aus Deutschland kommen, damit Johannes Floors in seinem 400-Meter-Rennen am Montag so etwas erspart bleibt".

Johannes Floors bei der Para-Leichtathletik-WM

Fassungslos hat Bundestrainerin Peters auch das Angebot der Organisatoren gemacht, einen Antrag auf "Assistance in Competition" zu stellen. In diesem Fall darf ein Helfer den Athleten beim Wettkampf unterstützen. "Es kann doch nicht sein, dass irgendjemand sich auf den Startblock stellen und ihn mit seinem Gewicht so auf den Boden drücken muss, dass er nicht wegrutscht. Das sind gestandene Athleten, das ist absolut unwürdig. Besonders hier bei einer WM!"

"Kein Verband würde diese Blöcke absegnen"