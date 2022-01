Tennisprofi Oscar Otte hat seinen Erfolg von den US Open bei seiner ersten Australian-Open-Teilnahme nicht wiederholt. Der Achtelfinalist von New York schied am Mittwoch in der zweiten Runde gegen den an Position 25 gesetzten Lorenzo Sonego aus Italien mit einer 6:2, 2:6, 3:6 1:6-Niederlage aus. Nach 2:31 Stunden war Ottes Auftritt in Melbourne beendet. Bei den US Open im vergangenen September hatte der Weltranglisten-96. aus Köln Sonego in Runde eins bezwungen und war anschließend als Qualifikant überraschend bis ins Achtelfinale gekommen.

Der 28 Jahre alte Kölner hatte sich zuvor am Montag gegen Wildcard-Inhaber Tseng Chun Hsin aus Taiwan überzeugend mit 6:4, 6:3 und 6:2 durchgesetzt.

Krawietz/Mies souverän in der nächsten Runde

Für ein Highlight am dritten Turniertag sorgte das wiedervereinte Paradedoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies. Die zweimaligen French-Open-Sieger gewannen bei ihrem ersten gemeinsamen Major-Auftritt seit den US Open 2020 souverän mit 7:6 (9:7), 6:3 gegen Santiago Gonzalez/Andres Molteni (Mexiko/Argentinien) und erreichten die zweite Runde.

Mies hatte sich Anfang des vergangenen Jahres einer Knorpel-OP am Knie unterziehen müssen, nun greifen die "KraMies" wieder an. " In dem Jahr ist mir schon nochmal klar geworden, was wir für eine geile Partnerschaft haben, was wir uns aufgebaut haben ", erzählte der Kölner Mies und fügte scherzhaft hinzu: " Das ist so, wie wenn mit der Freundin Schluss ist, du dann mit anderen datest und merkst: Die Freundin war eigentlich schon sehr gut, und dann willst du doch wieder zurück ."

