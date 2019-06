Olympic Day wirbt bei Jugendlichen für Olympia

Wenn am Mittwoch (26.04.2019) in Köln der Olympic Day über die Bühne geht, werden die rund 4.000 Kinder und Jugendlichen ins Schwitzen kommen. Temperaturen bis 37 Grad werden rund um den Dom erwartet. Nicht ideal für Sport, aber der Termin steht nun einmal. "Es wird ausreichend Wasser zu trinken und genügend Schattenplätze geben. Außerdem behalten wir uns vor, etwa die Läufe abzusagen" , verspricht Tobias Knoch, der Direktor der Deutschen Olympischen Akadenmie ( DOA ), die den Olympic Day veranstaltet.

Werbung für olympische Idee

Der Olympic Day wird in mehr als 130 Ländern begangen, immer um den 23. Juni herum. Jener Tag, an dem das Internationale Olympische Komittee vor 125 Jahren gegründet wurde. Der "Feiertag" soll Kindern und Jugendlichen die olympische Idee und den Sport näher bringen. "Sie sollen mitnehmen, dass Bewegung notwendig und wichtig ist und es viele dafür Möglichkeiten gibt" , erläutert Knoch.

Dafür hat die DOA bereits zum sechsten Mal ein umfangreiches Programm rund um das Deutsche Sport und Olympia Museum zusammengestellt. Die Teilnehmer können Sportarten von Badminton bis Volleyball ausprobieren. Auch neue olympische Sportarten wie Klettern und Skateboard, mit denen gerade ein junges Publikum angelockt werden sollen, gehören dazu.

Vereine haben Nachwuchssorgen

Im Gespräch mit Olympia- und Paralympic-Teilnehmern wie dem Ruderer Hannes Ocik, Silbermedaillengewinner mit dem Deutschland-Achter bei den Olympische Spielen in Rio 2016, der Taekwondo-Kämpferin Helena Stanek, die bei den Spielen 2012 in London Bronze gewann oder der Rollstuhl-Basketballerin Annika Zeyen, die 2012 mit dem deutschen Team Gold gewann, sollen die Jugendlichen Einblicke in das Leben von Spitzensportlern bekommen - und am besten gleich selbst auf den Geschmack kommen.

Das Werben um den Nachwuchs ist nötig. Vordergründig boomt Olympia, zumindest ökonomisch. Erst am Montag (24.06.2019) verkündete das IOC einen neuen Sponsoren-Deal, der ihm bis 2032 rund drei Milliarden Dollar einbringen soll. Doch an der Basis sieht die Sache weniger rosig aus. Seit Jahren klagen die Vereine über rückläufige Mitgliederzahlen und Nachwuchsprobleme. Gerade die olympischen Kernsportarten Leichtathletik und Schwimmen haben große Probleme.

Dopingprävention ein Thema

Darüber hinaus stößt das IOC nach diversen Skandalen und wegen des Gigantismus der Spiele gerade in demokratisch verfassten Gesellschaften auf Skepsis und Ablehnung. Die Dopingskandale etwa in Russland und der umstrittene Umgang des IOC haben die Krise noch verschärft. Events wie der Olympic Day sollen gegensteuern.

"Wir als Olympische Akademie widmen uns auch der Auseinandersetzung mit den Problemen der olympischen Bewegung" , betont DOA -Direktor Knoch. So ziehe sich etwa das Anti-Doping-Thema "wie ein roter Faden" durch die Veranstaltungen der Akademie. Beim Olympic Day spiegelt sich das in einem Stand der NADA zum Thema Dopingprävention wider. Er habe den Eindruck, dass Jugendliche auch bei sportpolitischen Themen mitreden wollten, sagt Knoch.