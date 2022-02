Laura Nolte, Bob (BSC Winterberg)

Mit klaren Medaillenambitionen reist die 23-jährige Laura Nolte zu ihren ersten Olympischen Winterspielen. In ihrer Jugend war die aus Unna stammende Nolte noch Sprinterin und wechselte 2015 zum Bobsport. Schon 2016 nahm sie an den Olympischen Jugendspielen in Lillehammer teil. In Peking startet sie im Monobob und im Zweierbob mit Anschieberin Deborah Levi. Gemeinsam wurden sie 2021 in Winterberg Europameisterinnen und holten acht Weltcupsiege. Nolte gewann zudem im Monobob bei der EM 2022 in St. Moritz die Silbermedaille. "Mein Traum ist, am Ende der Spiele sagen zu können: Ich habe alles gegeben und erfolgreiche Wettkampftage erlebt. Dann wird das Ergebnis sicher auch nicht so verkehrt sein" , sagt sie.