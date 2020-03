Athleten aus NRW begrüßen Olympia-Verschiebung

Isabell Werth (Rheinberg), sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin: "Das ist das, was wir alle gefordert und erwartet haben. Jetzt wollen wir erstmal die nächsten Wochen hoffentlich gesund und munter überstehen und dann geht es letztlich weiter in die Planung. Wir wollen auch erstmal sehen, dass wir ins normale Leben und ins normale Wettkampfgeschehen zurückkehren können. Und von da aus sehen wir wieder weiter, wie was kommt, wie was geht und wann wir uns vorbereiten müssen."

Timo Boll (Düsseldorf), u.a. Fahnenträger in Rio 2016 und Tischtennis-Rekordeuropameister: "Die Verschiebung ist definitiv die richtige Entscheidung. Der Fair-Play-Gedanke der Spiele wäre nicht mehr gegeben gewesen, zum Beispiel wegen der unterschiedlichen Trainingsbedingungen aufgrund der verschiedenen Corona-Maßnahmen in den Ländern. Es gibt momentan Wichtigigeres, da ordne ich mich ein."

Max Hartung (Dormagen), Säbelfechter und Athletensprecher: "Es ist die richtige Entscheidung, wir haben sie schon vor ein paar Tagen gefordert. Ich hatte angekündigt, dass ich nicht teilnehmen würde, wenn die Spiele im geplanten Zeitraum ausgetragen werden. Ich finde schon, dass man sagen kann: Man hat gesehen, dass es eine Stimme der Athleten gibt, und das weltweit."

Markus Rehm (Leverkusen), dreimaliger Paralympicssieger im Weitsprung und Weltrekordler: "Es ist die richtige Entscheidung, aber irgendwie auch heftig und surreal. Mein Herz spürt Erleichterung und Traurigkeit zugleich. Wenn wir für die olympischen und paralympischen Werte stehen, müssen wir zuerst diesen Kampf für die Gesundheit, die Sicherheit und die Freiheit gewinnen."

Martin Kaymer (Mettmann), Golf-Star: "In der jetzigen Situation ist es die absolut richtige Entscheidung. Wenn man das Große und Ganze betrachtet, was in der Welt zur Zeit los ist, sollte man sich auf andere Dinge konzentrieren, als das größte Sport-Event der Welt auszurichten."

Nadine Apetz (Köln), Boxerin und Athletensprecherin: "Das ist die einzig richtige Entscheidung in dieser Situation. Es wundert mich, dass es so lange gedauert hat. Ich bin aber auch froh, dass das IOC nicht die angekündigten vier Wochen für die Entscheidung gebraucht hat. Für nächstes Jahr muss definitiv sichergestellt werden, dass keine Infektionsgefahr für alle Beteiligten - Ausrichter, Presseleute, Athleten - besteht."

Richard Schmidt vom Deutschland-Achter (Dortmund), Rudern: "Wir sind alle traurig. Natürlich ist Sport zweitrangig, wenn man sieht, dass einige um ihr Leben kämpfen oder um ihren Job bangen. Für uns ist es aber schwer zu verkraften. Wir haben nicht nur ein Jahr trainiert - für Olympia trainiert man ein ganzes Leben. Da können wirklich Lebensträume zerplatzen. Die Saison muss nun neu geplant werden, Jeder muss für sich nachdenken, wie es für ihn weitergeht.

Uwe Bender (Trainer Deutschland-Achter): "Klar ist die Enttäuschung groß, wir sind in sehr guter Form. Das muss man erstmal sacken lassen. Aber wir haben jetzt Klarheit bekommen. Und wir haben natürlich über einen Plan B schon nachgedacht. Wir werden das Training jetzt drosseln und dann eine Pause einlegen, man kann sowieso nicht trainieren."

