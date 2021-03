Rhein Ruhr 2032 von IOC zu weiterem Dialog aufgefordert 

Wie Initiator Michael Mronz am Dienstag (16.03.2021) im Sportausschuss des NRW -Landtages darlegte, sollen die Bemühungen um Olympische Spiele in NRW weitergehen. Er sei vom Internationalen Olympischen Comittee (IOC) explizit aufgefordert worden, weiterhin im Dialog zu bleiben. " Alle anderen Kandidaten machen das ebenfalls ", erklärte Mronz.

Kandidaten für Olympisches Dorf sollen öffentlich werden

Das IOC hatte die Bewerbung der australischen Stadt Brisbane Ende Februar zum Favoriten ernannt und zu exklusiven Gesprächen eingeladen. Mronz machte nun jedoch deutlich, dass eine endgültige Vergabe noch nicht erfolgt sei. " Was machen wir denn, wenn aus irgendwelchen Gründen Brisbane nicht klappt? Dann müssen wir immer noch da sein ", sagte der Sportmanager.

" Dadurch, dass unser Konzept schon steht und wir 90 Prozent der Sportstätten haben, können wir uns jederzeit um Olympia bewerben, selbst 2024 wäre theoretisch möglich ", erläuterte er. Die Spiele sind in drei Jahren jedoch bereits nach Paris vergeben. Die Planungen für 2032 laufen daher erstmal weiter. Ursprünglich sollte zur Bundestagswahl eine Bürgerbefragung zu Olympia in den betroffenen Kommunen in NRW stattfinden. Ob diese nun im September durchgeführt wird, ist noch nicht klar.

Konzept gilt auch mit Blick auf 2036 und 2040

Mronz stellte bei seinem Besuch im Landtag derweil in Aussicht, dass man mit mehreren interessierten Kommunen für ein Olympisches Dorf in Kontakt stünde. Diese Kandidaten sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Auch bei den Sportstätten würden nur zwei fehlen, Wildwasser und Leichtathletik. Für den Bereich Leichtathletik haben sich bereits Bewerber für eine temporäre Lösung gemeldet: " Da wird etwas wie in Pjöngchang angestrebt. "

Gleichzeitig machten Mronz und die Landesregierung deutlich, dass eine Bewerbung auch für die Jahre 2036 oder 2040 eine Rolle spielen könnte. "Dieses Konzept und die Infrastruktur ist vorhanden. Die rund 300 Millionen Euro Investitionen in die Sportanlagen sind nicht nur für die Olympischen Spiele geplant, sondern allgemein" , sagte NRW-Staatssekretärin Andrea Milz.

Mronz: "Auch andere Ausrichter mussten sich mehrfach bewerben"

Auch Mronz betonte, dass Ausrichterstädte wie London oder Tokio sich oft mehrmals beworben hätten, bevor sie irgendwann einen Zuschlag bekamen. Gleichzeitig zeigte er aber auch auf, dass man das Auswahlverfahren des IOC künftig nicht richtig einschätzen könne: Das Vorgehen im Falle der Berwerbung von Brisbane sei völlig rechtens, auch wenn wir wie alle von der Schnelligkeit " überrascht wurden ".

Das bedeute aber, dass das IOC jederzeit Olympische Spiele vergeben kann und sich nicht zwingend an interne Zeitpläne der Bewerber halten muss. Mronz stellt daher klar: "Wir müssen das bei künftigen Bewerbungen, egal für welches Jahr, mit einbeziehen."

red | Stand: 16.03.2021, 18:42