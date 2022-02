Skeleton: Winterberger Gassner fährt um Medaille

Stand: 09.02.2022, 17:50 Uhr

Erst vor wenigen Wochen gewann Alexander Gassner bei der Skeleton-EM in St. Moritz Silber. Bei den Olympischen Spielen in Peking will der Winterberger an seine Form anknüpfen und strebt eine Medaille an.