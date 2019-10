NRW macht ernst mit Olympia. Mit den Spielen 2032 will das bevölkerungsreichste Bundesland auch einen Beitrag zu Frieden in der Welt und Vielfalt im Inneren leisten, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag (21.10.2019) in Berlin. Als ein "Signal gegen Rassismus und Antisemitismus und gegen das, was jetzt wieder hochkommt" , will der Regierungschef die Spiele verstanden wissen, um die sich die Region Rhein-Ruhr bewerben will.

Die privatwirtschaftlich gestartete Initiative "Rhein Ruhr City 2032" um Sportmanager Michael Mronz präsentierte ihre Pläne am Montag mit Spitzenvertretern der 14 möglichen Gastgeberkommunen.