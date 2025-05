Olympische Spiele in NRW? Das steckt hinter der neuen Bewerbungsoffensive

Stand: 20.05.2025, 14:45 Uhr

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat in einem Kabinettsbeschluss ihre Unterstützung für eine Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele an Rhein und Ruhr bekräftigt.