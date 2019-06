Kommunen entscheiden nicht über Verwendung

Für jede Kommune will die Landesregierung so viel Geld ausgeben, wie diese in fünf Jahren aus der Sportpauschale bekommt. Anders als bei der bisherigen Sportförderung entscheidet aber nicht die Kommune, wofür das Geld ausgegeben wird.

Die Vereine sollen selbst Projekte vorschlagen, im Herbst soll es dafür eine Internetplattform geben. Welche Projekte in den einzelnen Kommunen am Ende Geld bekommen, entscheidet die Landesregierung.

Stand: 17.06.2019, 18:53