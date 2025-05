Reiten, Radsport und ein Hauch Olympia - der Sportsommer in NRW

Diese findet erstmals im Sommer über insgesamt vier Wochen statt. Die Gegner in der Gruppenphase heißen Fluminense FC, Ulsan HD und Mamelodi Sundowns FC. Das Finale steigt am 13. Juli im MetLife Stadium in New York. Live zu sehen ist die Klub-WM beim Streamingdienst DAZN.

Handball: Final Four der Champions League in Köln (14./15. Juni)

Schon fast traditionell ist die EHF mit dem Final Four des höchsten europäischen Klubwettbewerbs in der Kölner Arena zu Gast. An zwei Tagen wird der Königklassensieger gesucht. Mit dabei sind zwei deutsche Klubs: Die Füchse Berlin treffen auf die Franzosen von HBC Nantes, der SC Magdeburg muss gegen den FC Barcelona antreten.