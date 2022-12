7. Mai - Schalke kehrt in die Bundesliga zurück: 382 Tage nach dem Abstieg kehrt Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga zurück. Der Zweitliga-Tabellenführer besiegt den FC St. Pauli nach 0:2-Rückstand mit 3:2 und ist am letzten Spieltag nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz zu verdrängen. Großen Anteil am Erfolg hat Interimstrainer Mike Büskens, unter dem sich das Team nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis im Endspurt deutlich steigert, und Torjäger Simon Terodde, der in der Saison 30 Tore beisteuert. Nach dem Spiel gibt es kein Halten mehr.