Sportanlagen in NRW unter Auflagen wieder geöffnet

Appell von Wissenschaft und Sportverbänden für Öffnung

Angesichts des seit Dezember geltenden Lockdowns im Amateur-, Breiten- und Jugendsport hatten sich zuletzt mehrere große Sportverbände, aber auch Mediziner und Wissenschaftler für eine Öffnung stark gemacht. Sport- und Präventionsexperte Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln warnte vor dramatischen, langfristigen Folgen der Einschränkungen für den Individual- und Vereinssport. Vor allem Kinder und Menschen mit Behinderung seien die Leidtragenden. " Wir produzieren die Kranken der Zukunft und Entwicklungsdefizite bei Kindern. "

Auch der Deutsche Fußball-Bund sprach sich für eine baldige Rückkehr von Nachwuchsfußballern in den Trainingsalltag aus. "Unsere Kinder und Jugendlichen müssen auf die Plätze an der frischen Luft zurückkehren dürfen, zunächst zum Training, später wieder im Spielbetrieb", appellierte die DFB-Spitze am Freitag in einer Verbandsmitteilung an die Politik. Vor allem der Profifußball, dessen Betrieb inklusive grenzüberschreitendem Reisen weiter läuft, steht seit Wochen in der Kritik.

red | Stand: 19.02.2021, 14:00