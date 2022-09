Eigentlich hat Jule Niemeier keine Chance: Im Achtelfinale der US Open trifft die letzte verbliebene deutsche Tennisspielerin beim Grand-Slam-Turnier in New York am Montag (05.09.2022) auf die Nummer eins der Welt, Iga Swiatek. Das allein macht die schlechte Ausgangsposition Niemeiers, die von Weltranglistenposition 108 in das Turnier gestartet ist, allerdings nicht aus. Besonders ernüchternd: Die Polin hat noch nie bei einem der vier Major-Turniere (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open) gegen eine Spielerin außerhalb der besten 100 in der WTA -Weltrangliste verloren.

Die Ausgangsposition Niemeiers ist also alles andere als optimal. Allerdings würde der 23 Jahre alte Dortmunderin im Ranking schon viel weiter vorne stehen, hätte sie jüngst in Wimbledon Weltranglistenpunkte gutgeschrieben bekommen. Dort verlor sie erst im Viertelfinale knapp gegen ihre deutsche Konkurrentin Tatjana Maria. Aufgrund der Verbannung der russischen Sportler und der aus Belarus wurde allerdings von Seiten des Weltverbandes WTA erstmals darauf verzichtet, die einzelnen Runden mit Punkten zu versehen.