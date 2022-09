US Open: Schreibt Tennisspielerin Jule Niemeier am nächsten Erfolgskapitel?

Stand: 01.09.2022, 09:48 Uhr

Jule Niemeier trifft in der zweiten Runde der US Open auf die Kasachin Julia Putinzeva. Nach ihrem Überraschungserfolg in Wimbledon will die 23-Jährige nun in New York für Furore sorgen.

Von Jörg Strohschein