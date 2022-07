"Rampensau" Ndolo: WM-Silber in Kairo, Fecht-Förderung in Kenia

Sachspenden für kenianischen Verband

Weitermachen will Ndolo auch bei ihrem Herzensprojekt. Geboren wurde sie in Bayreuth als Kind eines Kenianers und einer Polin. Vor einigen Jahre wurde sie Mitbegründerin des Fechtverbands in Kenia. Danach habe sie Sachspenden gesammelt, um den Sport dort voranzubringen - und das zahlte sich bei der WM in Kairo aus. Denn erstmals nahm ein Kenianer in der Geschichte des Fechtsports an einer Weltmeisterschaft teil.

Isaac Wanyoike schied zwar im Degenfechten der Männer in den Vorkämpfen aus, allein die Teilnahme war aus Sicht von Ndolo aber schon ein Erfolg. "Es freut mich, wenn ich sehe, dass es vorangeht" , sagt Ndolo. Ihre Familie lebt zum Teil noch in Kenia, nach der WM will sie sie besuchen.

Es fehlt noch eine Olympia-Medaille

Sportlich liegt Ndolos Fokus auf den Olympischen Spielen von Paris in zwei Jahren. 2016 und vor einem Jahr gab es für den Deutschen Fechter-Bund kein Olympia-Podest. Das will Ndolo ändern. Olympia ist die letzte große Bühne, auf der ihr eine Medaille noch fehlt.

Quelle: dpa/sid/red