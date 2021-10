Neue Zieleinfahrt und eingeschränktes Rahmenprogramm

Dabei gibt es in Anbetracht der Corona-Lage gewisse Einschränkungen. So gilt die 3G-Regel, außerdem wurden im Einklang mit der Coronaschutzverordnung Veränderungen am Kurs vorgenommen.

Denn das traditionelle Finale im Herzen der Stadt Münster wurde verlegt und steigt nun im Herzen des umgebenden Münsterlandes. Nienberge ist Schauplatz der Zieleinfahrt, nahe dem geografischen Mittelpunkt des Münsterlandes - und nicht der sonst prall gefüllte Schlossplatz. In Nienberge sind 5.000 Fans zugelassen.

Auch das entsprechende Rahmenprogramm fällt aus Sicherheitsgründen weg. Straßensperren entlang der Rennkurse sind jedoch unumgänglich, es wird zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen.

140 Profis am Start: Sprint-Duell zwischen Greipel und Cavendish?

Das Profi-Rennen über 200 Kilometer startet im niederländischen Enschede. Einer, der sich dort am Start unter den etwa 140 Kontrahenten in eine gute Position bringen muss, ist André Greipel. Für das letzte Rennen seiner Karriere verzichtete der 39-Jährige auf den Klassiker Paris-Roubaix und entschied sich für den Münsterland-Giro.