Greipel: " Habe nicht die besten Beine gehabt "

" Am Ende hatte ich es nicht verdient zu gewinnen, weil ich einfach nicht gut genug war. Ich habe nicht die besten Beine gehabt, aber ich habe das Beste rausgeholt ", sagte Greipel, der 2008 und 2014 am Schlossplatz gewonnen hatte, gegenüber dem WDR. In diesem Jahr lag das Ziel coronabedingt außerhalb der Stadtgrenze. Der bullige Sprinter, der im Peloton nur "Gorilla" genannt wurde, zählt mit 158 Profisiegen zu den erfolgreichsten Radsportlern der Geschichte. Der heute bei Köln lebende gebürtige Rostocker gewann unter anderem elf Etappen bei der Tour de France, sieben beim Giro d'Italia und vier bei der Vuelta.

