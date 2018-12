Jahrestag: Weiter großes Interesse an Michael Schumacher

Managerin kämpft gegen Gerüchte

Was die Öffentlichkeit über Schumachers Gesundheitszustand weiß, ist schnell erzählt. Der einst beste Rennfahrer der Welt wird nach einem schweren Schädel-Hirn-Trauma, mehreren Operationen und dem Aufwachen aus einem künstlichen Koma seit September 2014 in seinem Haus am Genfer See behandelt.