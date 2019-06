Völlig ausgepowert, von Schmerzen geplagt, aber glücklich: Zehnkämpfer Kai Kazmirek hat mit seinem Sieg und starken 8.444 Punkten beim Leichtathletik-Meeting in Ratingen den Anspruch auf eine Medaille bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha/Katar angemeldet. Zugleich hakte er die für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio geforderte Norm von mehr als 8.350 Zählern souverän ab.

" Aufstehen, weitermachen. Aufgeben geht nicht ", sagte der 28 Jahre alte WM -Dritte von 2017 von der LG Rhein-Wied am Sonntag (30.06.2019), nachdem er nach Wettkampftag eins und großer Hitze total groggy war. Nach dem 400-Meter-Lauf musste er sich übergeben, konnte kaum schlafen - und musste am Sonntagmorgen (30.06.2019) Tabletten gegen Schmerzen in Rücken und Wade nehmen. " Wenn Kai bei einem Topereignis dabei war, hat er immer abgeliefert ", sagte Bundestrainer Christopher Hallmann.

Kazmirek peilt bei WM das Podium an