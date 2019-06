Zehnkämpfer Kai Kazmirek hat für eine erfolgreiche Jagd nach der Olympia-Norm am ersten Wettkampftag in Ratingen eine gute Grundlage geschaffen. Mit 4.423 am Samstag (29.06.2019) erkämpften Punkten hat der 28 Jahre alte WM-Dritte von der LG Rhein-Wied vor dem Olympia-Vierten Basile Rolnin (Frankreich/4.254) und EM-Starter Mathias Brugger aus Ulm, der 4.158 Zähler sammelte, die Führung übernommen.

Kazmirek hat WM-Norm bereits geknackt