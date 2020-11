In den Mitmach-Angeboten findet sich eine breite Palette: Vom Dance-Fitness-Workout bis zum Kinderyoga. In einem Handout sind eine Reihe von Ideen für (digitale) Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für Kinder und Jugendliche aufgeführt. Eine weitere Rubrik zeigt Beispiele aus den Fachverbänden für Sport und Bewegung während der Corona-Krise, wie etwa Schwimmen und Leichtathletik für alle Altersklassen. In einer Winterdition "Sport im Park" sind Beispiele für praxistauglichen "Corona-Wintersport" zu finden. Kreative Ideen von Vereinen, wie man sportlich durch die Corona-Krise kommen kann, runden das Angebot ab.

