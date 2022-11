Energiekrise: Wüst sichert NRW-Sportvereinen Hilfe zu

Einen entsprechenden Beschluss fassten die Länder vor dem Hintergrund der Energiekrise auf der 46. Sportministerkonferenz in Mainz. Obwohl die Vereine von den allgemeinen Bremsmechanismen profitieren sollen, rechnet die Politik mit Härtefällen vor allem in energieintensiven Bereichen.

NRW mit landeseigenem Hilfspaket

Mit einem eigenen landeseigenen Hilfspaket in Höhe von über 14 Milliarden Euro will die nordrhein-westfälische Landesregierung die Folgen der Energiekrise für Wirtschaft und Bevölkerung abfedern. Diese Summe kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Freitag (04.11.2022) im Landtag an.

Von der Krisenhilfe sollten diejenigen profitieren, für die die Gas- und Stompreisbremse nicht ausreichen würde. Als Beispiele nannte Wüst Einrichtungen für Kinder oder Sportvereine, die als Orte der sozialen Teilhabe den Winter über offen bleiben müssten.