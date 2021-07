Bewegungsmangel: LSB und Schulministerium stellen Fördergelder bereit

Kein Vereinssport, kein Schulsport: Die Corona-Pandemie hat bei Kinder- und Jugendlichen zu Bewegungsmangel geführt. Der Landessportbund (LSB) NRW und das NRW-Schulministerium haben sich deshalb auf die Umsetzung des Projekts "Extra-Zeit für Bewegung" verständigt.

Bis Ende 2022 sollen Fördergelder in Höhe von zwei Millionen Euro für Kooperationsprojekte mit Vereinen vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Diese Projekte sollen zusätzliche Bewegungsangebote schaffen und somit "negative Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen aus den vergangenen Monaten ausgleichen können" , heißt es in einer gemeinsamen Mittelung von LSB und Schulministerium. Inhaltlich soll sich die Initiative demnach am Schulsport orientieren, also in den Bereichen Gymnastik, Leichtathletik und Schwimmen.