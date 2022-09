Energiekrise: Landessportbund NRW fordert finanzielles Hilfsprogramm

Der Landessportbund NRW fordert die Landesregierung auf, in Folge der Energiekrise ein finanzielles Hilfsprogramm für in Not geratene Vereine aufzulegen. "Besonders Sportvereine mit eigenen Sportanlagen befürchten teilweise ein kurzfristiges Aus", erklärte LSB-Präsident Stefan Klett in einer Mtteilung am Mittwoch.

Kurzfristige Finanzhilfen erforderlich

In einem zuvor veröffentlichen Positionspapier hatte der LSB dargelegt, dass kurzfristige Finanzhilfen des Landes zwingend erforderlich seien. Der LSB verwies in der Mitteilung zwar auf die Unterstützung der Sportvereine durch das Land NRW im Rahmen der Corona-Krise, der LSB-Vorstandsvorsitzende Christoph Niessen bekräftigte allerdings, dass die Energiekrise den organisierten Sport noch schwerer treffen könne. "In Verbindung mit der hohen Inflation treffen die regelrecht explodierenden Kosten die Vereinsmitglieder auch privat. Ein einfaches Umlegen der steigenden Energiepreise auf die Mitgliedsbeiträge wird nicht möglich sein."