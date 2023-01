Leichtathletik-Prominenz trifft sich beim ISTAF in Düsseldorf

Über 60 Meter trifft Deutschlands Sportlerin des Jahres auf die polnische Hallen-Europameisterin von 2019 Ewa Swoboda, die im vergangenen Jahr in Düsseldorf gewann. Mit Staffel-Europameisterin Alexandra Burghardt, Jennifer Montag (TSV Bayer 04 Leverkusen) und Lisa Nippgen gehen drei weitere deutsche Top-Sprinterinnen an den Start.

ISTAF prominent besetzt

Beim ISTAF in Düsseldorf stehen sechs Disziplinen auf dem Programm: Der 60 Meter-Sprint der Frauen und Männer, die Hürdensprints über 60 Meter der Frauen und Männer, der Weitsprung der Frauen und der Stabhochsprungwettbewerb der Männer. Neben Gina Lückenkemper ist über die Hürden mit der Polin Pia Skrzyszowska eine weitere Europameisterin mit dabei.

Bei den Männern gehen der britische Staffel-Europameister Jeremiah Azu sowie der zweimalige Afrikameister und Vorjahressieger Arthur Cissé (Elfenbeinküste) als Favoriten ins 60-Meter-Rennen. Insgesamt starten in Düsseldorf elf MedaillengewinnerInnen der Europameisterschaften 2022 in München.

Vertrag mit der Stadt Düsseldorf verlängert

" Wir sind sehr stolz, dass so viele herausragende Athletinnen und Athleten zum ISTAF INDOOR kommen. Und erstmals können in Düsseldorf auch viele Fans dabei sein und ihren Idolen mit der einmaligen ISTAF-Stimmung zu Top-Leistungen verhelfen" , sagt Meetingdirektor Martin Seeber, der gleich doppelten Grund zur Freude hatte.

Das ISTAF, das 2021 zum ersten Mal am Rhein veranstaltet wurde, wird auch in den nächsten drei Jahren in Düsseldorf stattfinden. "Die Verlängerung der Partnerschaft um drei weitere Jahre ist deshalb ein folgerichtiger Schritt, der viele Leichtathletik-Fans in der Region sehr freuen wird ", sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.

Heimspiel für Lita Baehre

Freuen wird diese Nachricht sicher auch vor allem die SportlerInnen aus NRW. Im Stabhochsprung der Männer fordert der Leverkusener Vorjahressieger Bo Kanda Lita Baehre mit dem zweimaligen Weltmeister Sam Kendricks und dem Olympia-Vierten KC Lightfoot (beide USA) gleich zwei Sechs-Meter-Stabhochspringer heraus.

" Es ist ein echtes Heimspiel. Ich bin Düsseldorfer, vor kurzem wieder nach Düsseldorf gezogen und extrem mit der Stadt verbunden. Das ist meine Heimat." Neben Lita Baehre, der in seiner Geburtsstadt von seiner Mutter und seinem Bruder angefeuert wird, tritt auch sein Vereinskollege Torben Blech in der Konkurrenz an, für den es auf der Düsseldorfer Anlage schon hoch hinaus ging. Vor zwei Jahren sprang er in der Landeshauptstadt mit 5,86 Meter so hoch wie nie zuvor in seiner Karriere.

Beim Kampf um den Sieg ein Wörtchen mitreden wollen auch der EM-Dritte und norwegische Rekordhalter Pål Haugen Lillefosse und der Niederländer Menno Vloon, der 2021 den nationalen Rekord auf 5,96 Meter geschraubt hat.

Auch für das 20 Jahre alte Top-Talent Gregory Minoue (TV Angermund) wird das Leichtathletik-Spektakel zu einem Heimspiel. Der deutsche U20-Meister und U20-EM-Fünfte über 110 Meter Hürden trifft in seiner Geburtsstadt über 60 Meter Hürden unter anderem auf den EM-Zweiten Pascal Martinot-Lagarde (Frankreich).