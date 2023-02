Klosterhalfen über 3.000 Meter dabei

Über 3.000 Meter startet ebenfalls ein großer Name: Konstanze Klosterhalfen. Die Leverkusenerin, die in den USA trainiert, ist amtierende deutsche Rekordhalterin. Gestartet ist sie in dieser Hallen-Saison allerdings noch nicht.

Und die Konkurrenz drängt: Hanna Klein lief Anfang Februar auf Platz zwei der ewigen deutschen Bestenliste und kommt in starker Form zur DM. Dazu reist Lea Meyer mit zwei persönlichen Bestzeiten an. Außerdem steht in Alina Reh auch die drittbeste Deutsche der bisherigen Geschichte am Start.

Für eine andere bildet die DM den Abschluss der Karriere. Cindy Roleder macht Schluss. Die Vize-Weltmeisterin 2015 über 100 Meter Hürden geht über die 60 Meter mit Hindernissen an den Start: "Nach Dortmund ist definitiv Schluss, dann kommt ein anderes Leben. Ich möchte die Rennen dort noch einmal genießen, ins Finale kommen und dann gewinnen."

Langer Samstag, kurzer Sonntag