"Silvesterläufe gehören für mich dazu"

Einen ruhigen Jahresausklang plant Lea Meyer nicht. Nach der Rückkehr aus dem Höhentrainingslager in Südafrika Mitte Dezember freut sich die 25-Jährige auf ihren Start beim Trierer Silvesterlauf (31.12.2022), an dem sie schon 2019 teilnahm. " Für mich gehört das irgendwie zu Silvester dazu. Ich habe auch schon früher immer Silvesterläufe gemacht. Und jetzt passt das klasse, da kann ich gleich schauen, was beim Trainingslager rumgekommen ist. "

Großer Unterschied zwischen Bahn- und Straßenrennen

In Trier geht die 3.000 Meter-Hindernisläuferin über 5 Kilometer an den Start, eine Strecke, die ihr im Stadion eigentlich zu lang ist. "Ich bin ein absoluter Kopfmensch, aber für mich ist es ein himmelweiter Unterschied, ob ich auf der Bahn oder der Straße laufe. Da gehe ich mit einer anderen Einstellung rein, deshalb sind die 5 Kilometer in Trier perfekt. Es zieht sich nicht so."

Erfolg immer noch nicht verarbeitet