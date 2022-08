Lea Meyer - erfolgreich gegen alle Hindernisse

Hindernisse überwinden - das galt und gilt für Langstreckenläuferin Lea Meyer nicht nur sportlich. Über die 3.000 Meter hat die Hürdenläuferin bei der Leichtathletik-EM in München mit Silber den größten sportlichen Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Und dazu einen persönlichen über die privaten Hürden ihrer Laufbahn.

Als Jugendliche fast aufgehört

"Ich habe überhaupt nicht mit einer Medaille gerechnet", sagte in der Lokalzeit Köln am Montag. Meyer war schon am Rand des Karriereendes. Früh wurde sie hochgelobt, startete im Jugendbereich komplett durch. Als 15-Jährige wurde sie deutsche Meisterin bei den unter 18-Jährigen. Ein Jahr später folgte eine Medaille bei der U20-EM mit gerade einmal 16 Jahren. Die gebürtige Niedersächsin wechselte danach ins Sportinternat nach Hannover, wo sie den Spaß am Sport verliert.