Winterbergerin Nolte holt EM-Titel im Zweierbob

Die Österreicherin Katrin Beierl fuhr bei der EM, die stets auch als Weltcup gewertet wird, zeitgleich mit Jamanka ebenfalls zu Bronze. "Wir haben auf das Podest gehofft, wir wussten aber gar nicht genau, was die Konkurrenz drauf hat. Das Rennen war eine Überraschungskiste" , sagte Nolte im ZDF und fügte mit Blick auf ihren möglichen Favoritenstatus bei der WM im Februar an: "Die WM ist ein ganz anderes Rennen, auf der Bahn in Altenberg habe ich mich bisher auch oft schwer getan."

Bereits der dritte Saisonsieg für Nolte

In Winterberg bestätigte Nolte nun aber fast genau ein Jahr nach ihrem Debüt im Weltcup ihren Status als momentan beste deutsche Bob-Pilotin. Es war bereits ihr dritter Sieg im fünften Saisonrennen. Mit Blick auf die EM setzte sich indes ein Trend fort. Bei der 18. Austragung seit 2004 ging Gold zum 16. Mal an Deutschland. Die BSD-Frauen sind auf europäischer Ebene kaum zu schlagen, weil die stärksten Gegnerinnen traditionell aus Nordamerika kommen.

In Winterberg nahmen die Athletinnen aus den USA und Kanada nun erstmals in diesem Winter an einem Weltcup teil, die früheren Ausnahmepilotinnen Kaillie Humphries und Elana Meyers Taylor (beide USA) kamen wohl auch aufgrund fehlender Wettkampfpraxis aber nicht über die Plätze sechs und sieben hinaus.

Video starten, abbrechen mit Escape Bob-Pilotin Laura Nolte - Explosive Starterin mit viel Vorstellungskraft. Sportschau. . 05:07 Min. . Verfügbar bis 07.01.2022. Das Erste.

sid | Stand: 09.01.2021, 11:37