Schule und Training geht nicht immer zusammen

Ihr Können hat sie direkt von einem der Besten gelernt. Mit Majid Kessab steht ihr ein ehemaliger Weltmeister im Urban Dance zur Seite. Der 30-Jährige wurde 2014 durch seinen Sieg beim ProSieben-Format "Got to dance" bundesweit bekannt.

Nach der Show gründete der Sohn kurdischer Einwanderer seine eigene Tanzschule in Krefeld. Lardara, die hier geboren und aufgewachsen ist, gehört inzwischen zu seinen zahlreichen Schützlingen.