Sportstättenertüchtigung und Rhein Ruhr 2032 als Ziele

Klett ist also ein Insider. Einer, der lange unter Präsident Schneeloch gearbeitet hat. Und einer, der nun gemeinsam mit einem neuen Führungsteam selbst Veränderungen erwirken will. " Es gilt, innezuhalten und zu überprüfen, wo man steht. Wir haben ein unglaublich verändertes Freizeitverhalten, Stichwort Sportarten-Hopping. Die Sportlerinnen und Sportler sind oft nicht mehr bereit, sich in Vereinen dauerhaft zu binden ", erklärte Klett am Freitag (10.01.2019) im Gespräch mit WDR.de. Er ergänzt: "Es gibt Problemfelder wie die wachsende Bewegungsarmut bei Kindern und Jugendlichen. Außerdem müssen wir die Sportstätten ertüchtigen. "

Die Basis soll wieder gezielt angesprochen werden. " Wir müssen daran arbeiten, dass das ehrenamtliche Engagement der Leute in den Vereinen zurückgespiegelt wird. Da war in letzter Zeit die Kommunikation ein Stück weit unterbrochen ", findet Klett. Auch die Bewerbungen für Olympische und Paralympische Spiele sind ihm wichtig. Es käme darauf an, " ein Konzept zur Rhein Ruhr City 2032 " auf den Weg zu bringen.

Schneeloch kommt aus dem Fußball, Klett ist Luftsportler