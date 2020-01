Klett hatte gehofft, ohne einen Gegenkandidaten die Wahl für sich entscheiden zu können. Als Klaus Mathies, der Vorsitzende des Fallschirmclubs Remscheid, sich beim Tagesordnungspunkt 11 Wahlen zu Wort meldete, nahmen die meisten Anwesenden an, Mathies würde als einer der Bezirksvorsitzenden des Deutschen Aero Clubs Stefan Klett zur Seite springen und unterstützen.

Kampfkandidatur wegen Formfehler nicht möglich

Doch überraschend kündigte Mathies an, gegen "seinen" Präsidenten des Deutschen Aero Clubs, Stefan Klett, anzutreten. In seiner Bewerbungsrede stellte Mathies vor allem in den Mittelpunkt, dass es aus seiner Sicht nicht machbar sei, gleichzeitig Präsident des Deutschen Aero Clubs und Präsident des Landesportbunds NRW zu sein und beiden Ämtern gerecht zu werden. Aufgrund eines Formfehlers – Mathies hätte von einem Delegierten vorgeschlagen werden müssen, wozu sich aber auf Nachfrage der Wahlkommission niemand fand – wurde Mathies dann aber nicht zur Wahl zugelassen.

Auf Klett fielen bei der anschließenden Wahl 257 Ja-Stimmen bei 107 Nein-Stimmen. 183 Stimmen waren für die Mehrheit notwendig, um das Amt des Präsidenten zu erlangen. Ein klares Ergebnis, allerdings waren die Stimmverteilungen bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen deutlicher, womit die Delegierten des LSB durchaus ein Zeichen setzten.

Inhaltsverzeichnis Ausgewählter Teil: Teil 1/2 - LSB: Stefan Klett folgt auf Walter Schneeloch

Teil 2/2 - Kletts Ziele und die Zerrüttung des LSB mit Schneeloch

Stand: 25.01.2020, 15:10