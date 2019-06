Aachen verpasst Lacrosse-Endrunde, Köln ist dabei

Der KKHT Schwarz-Weiß Köln ist bei der Endrunde um die Deutschen Meisterschaften im Lacrosse sowohl bei den Herren als auch bei den Damen vertreten. Die jeweils vier Endrunden-Teilnehmer wurden am Wochenende in den Playoffs ermittelt - bei den Herren in Stuttgart, bei den Damen in Hannover.

Nachdem die Herren des KKHT Schwarz-Weiß Köln am Samstag gegen den HLC Rot-Weiss München mit 18:8 gewonnen hatten, verpassten sie am Sonntagvormittag (09.06.2019) zunächst das direkte Endrunden-Ticket: Gegen Gastgeber ABV Stuttgart verloren die Kölner mit 8:10.

In einem Entscheidungsspiel gegen die Erlangen Tribesmen setzte sich das Team dann aber souverän mit 19:4 durch und qualifizierte sich für das Halbfinale am 22. Juni in Düsseldorf. Bester Torschütze in diesem Spiel war Leonard Nöring mit sechs Treffern.

Für die Herren des VfL 05 Aachen reichte es dagegen nicht zum Einzug in die Endrunde: Die Aachener kassierten am Samstag eine 5:13-Niederlage gegen den ABV Stuttgart und dann eine 13:16-Niederlage gegen RW München und schieden damit aus.

Frauen: Köln bezwingt Victoria Berlin

Wie ihre männlichen Klubkollegen machten auch die Kölner Frauen den Kampf um den Endrunden-Einzug spannend: Sie gewannen am Samstag gegen den KIT SC Karlsruhe Storm mit 7:6. Aufgrund der 8:9-Niederlage gegen Gastgeber DHC Hannover mussten die Kölnerinnen in einem Entscheidungsspiel antreten. Gegen den BSC Victoria Berlin gelang den Kölner Spielerinnen dann aber ein 11:3-Sieg. Nina Limburg erzielte dabei sechs Treffer.

Endrunde am 22./23. Juni in Düsseldorf

Die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft findet am 22./23. Juni in Düsseldorf statt - mit den beiden Kölner Teams. Die genaue Ansetzung steht noch aus.

Stand: 09.06.2019, 20:53