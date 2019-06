Kölner Lacrosse-Teams mit dem Ziel Düsseldorf

Wer in diesen Wochen den Trainingsplatz der Lacrosse-Mannschaften im Kölner Norden besucht, trifft auf regen Trubel. Die Akteure messen sich im Zirkeltraining, feilen an ihrer Schusstechnik oder üben sich in Spielsituationen.

Die Trainingseinheiten sind für die Herren- und Damen-Teams des KKHT (Kölner Klub für Hockey und Tennis) Schwarz-Weiss Köln zurzeit Pflicht - und das bis zu fünfmal die Woche. Denn die Höhepunkte der Saison stehen vor der Tür: Die Playoffs und die Deutsche Meisterschaft.

Beide KKHT-Teams gehören zum Favoritenkreis

Die beiden Mannschaften aus NRW zählen seit langem zur Elite des deutschen Lacrosse-Sports. In der Westliga stehen sie seit einigen Jahren an der Spitze, mehrfach nahmen sie bei der Deutschen Meisterschaft teil, schafften es auf die ersten drei Plätze, und die Herren holten 2017 sogar den Pokal in die Domstadt.

Video starten, abbrechen mit Escape Die unterschiedlichen Lacrosse-Regeln bei den Frauen und Männern. Sportschau. . 01:03 Min. . Das Erste. Von Johannes Kolb.

Die Playoffs finden an diesem Wochenende statt (08./09.06.2019) - bei den Männern in Stuttgart, bei den Damen in Hannover. An einen Durchmarsch in den Ausscheidungsspielen, bei denen sich nur vier der acht teilnehmenden Mannschaften für die Meisterschaft qualifizieren, glauben Constanze Höhn und Marius Wolter, die Kapitäne der Kölner Teams, jedoch nicht.