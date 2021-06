Das Quartett, das schon bei der ersten, damals von Seitz vor Schäfer gewonnenen Leistungsüberprüfung während der deutschen Meisterschaften in Dortmund vorne gelegen hatte, darf sich berechtigte Hoffnungen darauf machen, vom Lenkungsstab des Deutschen Turner-Bundes (DTB) am Sonntag zur Nominierung für die Reise nach Japan vorgeschlagen zu werden. Die Bestätigung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) würde am 29. Juni erfolgen.

Der Wettkampf vor mehreren hundert Zuschauern in der Olympiahalle, bei dem einige Gastturnerinnen aus dem Ausland mit am Start waren, war der erste internationale vor Publikum auf deutschem Boden seit der WM im Oktober 2019 in Stuttgart.

Video starten, abbrechen mit Escape Turnerin Voss über Ganzkörperanzüge: "Froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind" . Sportschau. . 00:57 Min. . Verfügbar bis 22.04.2022. Das Erste.

dpa | Stand: 12.06.2021, 16:01