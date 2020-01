Das Wort Korf kommt, genau wie die Sportart, aus den Niederlanden und bedeutet Korb. Ähnlich wie beim Basketball besteht das Ziel darin, mehr Körbe als der Gegner zu werfen. Zu behaupten, dass Korfball wie Basketball sei, wäre aber falsch. Denn Korfball ist eine der wenigen Sportarten bei denen Mädchen und Jungen, bzw. Männer und Frauen, gemeinsam in einem Team spielen.

Korb kann von allen Seiten getroffen werden

Ein weiterer Unterschied ist der Korb, der hier frei im Feld steht und daher von allen Seiten getroffen werden kann. Ein Brett gibt es ebenfalls nicht. Mit einer Höhe von 3,50 Meter ist der Korb gut einen halben Meter höher als beim Basketball. Außerdem darf mit dem Ball nicht gedribbelt werden.

Spiel mit besonderer Dynamik

Erlaubt ist lediglich ein Sternschritt. Daher ist hier viel Passspiel und Laufbereitschaft gefragt, wodurch das Spiel eine besondere Dynamik bekommt. Die Mittellinie trennt Angriff und Abwehr und darf von den Spielern nicht überquert werden. Auf jeder Hälfte wird Vier gegen Vier gespielt. Jeweils zwei Männer und zwei Frauen bilden ein Team. Nach zwei Korberfolgen wechseln Abwehr und Angriff.

Das Korfballteam des TuS Schildgen mit Jana Kierdorf (untere Reihe, 2.v.r.) und Jan Robert Heming (obere Reihe, 3.v.l.).

Jana hofft, dabei nicht nur auf die Unterstützung des Vereins, sondern freut sich auch auf jeden Neugierigen der an diesem Wochenende den Weg in die Halle findet: " Wir haben an den Schulen und in der Umgebung viel Werbung gemacht und hoffen, dass auch einige andere, die den Sport noch nicht kennen, vorbeikommen. "

Werbung für die Mixed-Randsportart

Gemeinsam mit Mannschaften aus Spanien, Portugal, England, Tschechien, Polen und aus der Türkei wird mit den KV Adler-Rauxel aus Castrop-Rauxel auch ein zweiter deutscher Vertreter an dem Turnier teilnehmen.