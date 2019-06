Die DM wird am Samstag (22.06.2019) ab 16.45 Uhr im Rahmen der Ruhr Games ausgetragen, zunächst in zwei Qualifikationsrunden (Damen und Herren) sowie im Anschluß in den abschließenden Wettkämpfe ab dem Achtelfinale bis zum Finale am Abend.

Hojer und Ritter halten die deutschen Rekordzeiten

Aus der 5-köpfigen Olympia-Mannschaft des DAV stehen der Kölner Jan Hojer (DAV Frankfurt/Main), der Essener Yannick Flohé (DAV Aachen) und Alma Bestvater (DAV Weimar) auf der Liste. Hojer (6,76 Sekunden) hält derzeit den deutschen Rekord bei den Männern.

Doch die Konkurrenz ist stark. Gerade die jungen Kletterer drängen nach. So brach die 16jährige Franziska Ritter (DAV Wuppertal-Barmen) zuletzt den deutschen Rekord von Bestvater und blieb mit 9,53 Sekunden unter der magischen Marke von 10.