Kletterer Jan Hojer aus Köln kann für die olympischen Spiele 2020 planen. Der 27-Jährige erreichte am Donnerstag (28.11.2019) beim Qualifikations-Event in Toulouse das Finale, was gleichbedeutend mit der Olympia-Qualifikation ist.

Neben Alexander Megos aus Erlangen wird Hojer der zweite Deutsche sein, der den Deutschen Alpenverein bei der Olympia-Premiere der Sportart vertreten wird. Laut Reglement darf jedes Land nur zwei Athleten nach Tokio schicken.

Alle sechs Nicht-Japaner qualifiziert

In dem Kombinations-Wettkampf aus drei Disziplinen landete Hojer in den Top acht und damit im Finale. Eigentlich schaffen es nur die besten Sechs nach Tokio. Weil zwei Finalisten aber Japaner sind und das Gastgeberland seine zwei Olympia-Startplätze schon vergeben hat, sind alle sechs Nicht-Japaner im Finale automatisch in Tokio dabei.

Neben Hojer war auch Yannick Flohé in Toulouse im Einsatz. Der 20-Jährige aus Aachen aber verbaute sich mit zwei enttäuschenden Resultaten in den ersten zwei Disziplinen die Finalchance.

Kombination aus drei Disziplinen

Im Wettkampf-Format "Olympic Combined" werden die Disziplinen Lead, also Schwierigkeitsklettern mit Seilsicherung, Bouldern, dem Meistern von komplizierten Grifffolgen in Absprunghöhe, und Speedklettern ausgetragen und für die Endwertung kombiniert.

Stand: 28.11.2019, 22:47