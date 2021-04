Golf: Martin Kaymer träumt von einer Olympiamedaille

"Wie cool wäre es, wenn ich meinen Kindern und Enkelkindern mal erzählen könnte, dass ich da eine Medaille gewonnen habe ", sagte Kaymer am Dienstag (20.04.2021) im Vorfeld der BMW International Open (24. bis 27. Juni).

Nach aktuellem Stand wäre Kaymer über die bereinigte Weltrangliste sicher für das 60-köpfige Teilnehmerfeld für Tokio qualifiziert. Dort will er das Turnier ganz anders angehen als bei seiner Olympia-Premiere 2016. "In Rio habe ich mich mehr um das Drumherum konzentriert. Ich wollte alles aufsaugen" , berichtete der Rheinländer, der in Brasilien 15. geworden war.

Zurück in die Top 50