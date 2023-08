"Gänsehaut" und "einfach geil": Viel Lob für Kanu-WM in Duisburg

Für die deutschen Rennsportkanuten hätte die Heim-WM in Duisburg kaum besser laufen können. Insgesamt holte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) bei der am Sonntag beendeten WM starke 17 der 18 möglichen Quotenplätze für die Olympischen Spiele, 15 Medaillen (inklusive einer Para-Medaille) gab es für Deutschland. "Ich ziehe ein sehr positives Fazit. Wir waren in fast allen Bootsklassen in der Weltspitze dabei" , resümierte Chef-Bundestrainer Arndt Hanisch.

Hecker: "Unglaublich krass, hier gewonnen zu haben"

Doch nicht nur sportlich war die WM ein Erfolg, auch die Atmosphäre auf der Regattabahn im Sportpark Duisburg war außergewöhnlich. Besonders deutlich wurde dies noch einmal am Sonntag, als Tim Hecker und Peter Kretschmer über die 500 Meter im Canadier-Zweier triumphierten - angefeuert von ihrem eigenen Fanklub auf der Tribüne, mit mehr als einer Sekunde Vorsprung auf das zweite Boot. Auch der Präsident des Weltverbandes ICF, Thomas Konietzko, stürmte auf die Tribüne, um den Siegern Beifall zu klatschen.