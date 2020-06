Kanu-Verband sagt Deutsche Meisterschaften in Köln ab

Der Deutsche Kanu-Verband hat die Deutschen Meisterschaften im Kanu-Rennsport und Para-Kanu Mitte August in Köln abgesagt. Aufgrund der Auflagen und Regelungen im Rahmen der Coronavirus-Pandemie seien die nationalen Titelkämpfe nicht durchführbar, teilte der DKV am Mittwoch (03.06.2020) mit.

"Diese Entscheidung fällt uns natürlich sehr schwer und ich bin sehr traurig, dass wir die Deutschen Meisterschaften absagen müssen", erklärte DKV -Präsident Thomas Konietzko.

Slalom-Meisterschaften nun wohl Mitte September in Österreich

Im Kanu-Slalom stelle sich die Situation ähnlich kompliziert dar. Die Deutschen Meisterschaften der Leistungsklasse und Junioren sollen nach Wunsch des DKV -Präsidiums Mitte September in Lofer in Österreich stattfinden. Aufgrund der Regularien sei allerdings mit deutlichen Einschränkungen bei den Wettkämpfen zu rechnen, heißt es in der DKV -Mitteilung.

Video starten, abbrechen mit Escape Deutscher Kanuverband in sportlicher Quarantäne. Morgenmagazin . . 01:43 Min. . Verfügbar bis 14.05.2021. Das Erste.

dpa/red | Stand: 03.06.2020, 14:19