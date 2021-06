Kanu-DM: Nico Pickert holt Titel im Canadier-Einer

Er war im Einer-Canadier auf der 160-Meter-Sprintdistanz von Moritz Adam (SC Berlin-Grünau) im Endlauf um den Titel nicht zu schlagen.

Parallelsprint liegt Nico Pickert

" Ich war der Schwerste und Stärkste. Das hat sich heute ausgezahlt ", sagte Pickert nach seinem Triumph. Zudem lag ihm wohl das Format eines Parallelsprints mit nur zwei Konkurrenten im direkten Vergleich: " Ich würde mich freuen, wenn wir das öfter machen. Von mir auch mal im Zweier. "

Bronze ging bei den Männern an Olympiasieger und Vorjahresfinalist Peter Kretschmer (DHfK Leipzig), der im "kleinen Finale" Jan Vandrey (KC Potsdam) hinter sich ließ.

Katharina Köther bezwingt Franziska John im "kleinen Finale"

Beim Paralllesprint der Damen im Kajak-Einer, in dem die gebürtige Polin Paulina Paszek (Hannover) vor Xenia Jost (Karlsruhe) Erste wurde, blieb ebenfalls eine Medaille in NRW - und zwar die bronzene. Die Essenerin Katharina Köther besiegte im Rennen um den dritten Platz Kanu-Olympiasiegerin Franziska John.

Die 32-Jährige hatte gegen Köther zwar das Nachsehen, feierte in Duisburg nach ihrer Babypause aber trotzdem ein gelungenes Comeback. Im Kajak-Mixed mit ihrem Partner Max Zaremba (beide Potsdam) gewann sie Bronze.

Heimerfolg für Katharina Bauernschmidt bei Para-Kanuten

Auch im Mixed landete sie hinter Köther, die mit Tobias-Pascal Schultz (beide KG Essen) Silber gewann. Die beiden verloren im Titelrennen gegen Julia Hergert/Kostja Stroinski (Magdeburg/Berlin). Vierte wurden Katharina Diederichs und Tom Maaßen (Potsdam/Duisburg).

Bei den Para-Kanuten setzte sich Anja Adler aus Halle in der Kajak-Sprintdisziplin über 160 Meter gegen Edina Müller vom Hamburger KC durch. In der Para-Kanu-Disziplin Va’a holte sich Lokalmatadorin Katharina Bauernschmidt einen Heimerfolg auf der Regattbahn in Duisburg. Bauernschmidt war von Herausforderin Annette Kummer aus Potsdam nicht zu bezwingen.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Finals 2021 - die Titelentscheidungen im Kanusprint. Sportschau. . 05:59 Min. . Verfügbar bis 03.06.2022. Das Erste.

Stand: 03.06.2021, 16:19